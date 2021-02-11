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Spor

Leicester City tek golle çeyrek finalde

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı karşılaşmada Leicester City, Brighton'ı 1-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:17
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İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Leicester City, sahasında Brighton Hove Albion'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında Leicester City, King Power Stadı'nda Brighton Hove Albion'u konuk etti.

Leicester City, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı karşılaşmadan Kelechi İheanacho'nun 90. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı ve FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

EVERTON, FA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Öte yandan, FA Kupası 5'inci turunda bugün oynanan diğer karşılaşmada Everton, normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmada Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti.

Everton'un gollerini 36'ıncı dakikada Dominic Calvert-Lewin, 38'inci ve 68'inci dakikada Richarlison, 43'üncü dakikada Gylfi Sigurösson atarken Tottenham'ın gollerini 3'üncü ve 57'inci dakikada Davinson Sanches, 45+3'üncü dakikada Eric Lamela ve 83. dakikada Harry Kane kaydetti.

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