Star.com.tr 21 Eylül 2021 Salı 21:35 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 21:36

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü İngiltere Premier Lig'de Leictester City formasıyla sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Takım olarak düşüş yaşayan Leicester'da Çağlar Söyüncü eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Premier Lig'in beşinci haftasında Brighton deplasmanında 2-1 mağlup olan Maviler İngiliz basınında sert eleştiriler aldı. Milli futbolcumuz Çağlar'a da yüklenen İngilizler genç stopere hakarete varan eleştirilerde bulundu.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ APTALCA HATALARI BIRAKMALI"



Geçtiğimiz sezonlarda Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en yetenekli ve gelecek vaat eden stoperlerinden birisi olarak gösteriliyordu. Harry Maguire Leicester'a veda ettikten sonra savunmasının bel kemiği görülüyordu. İngilizler bu sezona kötü başlayan Çağlar'a "Diğer sezonlara göre gölgesi gibi görünüyor" yorumunda bulundu. Leicester teknik direktörü Brendan için ise "Endişe verici" değerlendirmesinde bulunuldu. İngiliz basınından Thesportsman sitesi Çağlar için çok sert bir başlıkla haber yayınladı. Thesportsman, "Çağlar Söyüncü aptalca hataları bırakmalı" başlığını attı.

"ÇAĞLAR EN KÖTÜ PERFORMANSINI WEST HAM MAÇINDA GÖSTERDİ"



İngiliz basını Çağlar Söyüncü'nün bu sezon en kötü performansını ligin ikinci haftasın karşılaşılan West Ham United maçında ortaya koyduğunu yazarak toparlanamadığının altını çizdi. Milli stoperin bu gidişle ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanabileceğini belirtti.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN LİDER OLMAYI ÖĞRENMESİ GEREKİYOR"



Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers ligin ikinci haftasında West Ham United mağlubiyeti sonrası Çağlar'a çağrıda bulunmuştu. Rodgers değerlendirmesinde Çağlar Söyüncü için, "Sonsuza kadar Jonny Evans'a güvenemeyeceği için lider olmayı öğrenmesi gerekiyor. 3 kolay hata yaptı. Bu sezon şu ana kadar Daniel Amartey, Evans, Wesley Fofana ve Jannik Vestergaard sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek durumda. Bu nedenle Çağlar'ın omuzlarında daha fazla sorumluluk var." diye konuşmuştu.