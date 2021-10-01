Star.com.tr 1 Ekim 2021 Cuma 23:19 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:19

İngiltere'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü takımıyla birlikte zor günler geçiriyor.

6 maçta 7 puanla ligde 13. sırada bulunan Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester UEFA Avrupa Ligi'nde de Legia Warszawa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LEICESTER'DAN AYRILABİLİR



Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için geçtiğimiz günlerde büyük bir transfer iddiası gündeme gelmişti. İspanyol devi Real Madrid'in ilgilendiği milli savunmacı için devre arası transfer döneminde İngiliz kulübüne teklifte bulunacağı belirtildi. Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de takımının gösterdiği düşük performansın ardından kendisinin de performansının düşmesi üzerine takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

BRENDAN RODGERS'IN KOLTUĞU SALLANIYOR



Leicester City'nin bu sezon ligde 6 maçta 7 puan toplamasının üzerine taraftarlar sorumlu olarak Brendan Rodgers'ı gösteriyor. Leicester taraftarları forum sitelerinde, "Zamanın doldu Brendon" paylaşımları yapıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇOK KOLAY GEÇİT VERDİ



İngiliz basını Legia Warszawa maçında etkisiz kalan Çağlar Söyüncü'ye eleştiriler yağdırdı. Legia'ya maçta bir çok pozisyon ve gol şansı verdiğini belirten İngilizler "Çağlar Söyüncü için işler pek iyi gitmedi. Güçlü savunma anları yoktu ve son hamlelerde başarısızdı." denildi.

ÜÇLÜ SAVUNMA KRİZ GETİRDİ



Legia Warszawa karşısında üçlü savunma hattıyla çıkan Leicester'da Çağlar Söyüncü solda başladı. Bu kompozisyonla sorun yaşayan milli oyuncunun solda oynamaya uyum sağlamada zorlandığı dikkat çekti.