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Spor

Leicester City'den Cengiz Ünder kararı

Roma'dan Leicester City'ye kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya basını İngiliz kulübün 24 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak baktığını belirtti.

13 Kasım 2020 Cuma 19:35 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 19:35
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Roma'nın sezon başında Leicester City'e kiraladığı Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı.

Leicester'da yaptığı asistlerle gündeme gelen Cengiz Ünder'in geleceği konusunda İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, kiralık olarak gönderdiği oyuncularından 80 milyon euroluk gelir elde etmeyi planlıyor.

24 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Cengiz Ünder'in Leicester City'de iyi bir performans sergilediği ve Premier Lig ekibinin 24 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak baktığı belirtildi.

Leicester City'de bu sezon 6 maçta forma giyen ve 222 dakika sahada kalan milli oyuncu, 3 asist yaptı.

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