Leicester City'nin Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig Kulübü Leicester City'nin sahibi ve başkanı Vichai Srivaddhanaprabha, cumartesi gecesi yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
Helikopterde Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte bulunan toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Resmi açıklama pazar akşam saatlerinde geldi.
Şans eseri King Power Stadı'nın yakınındaki boş otoparka düşen helikoptere yanarken müdahale edilmişti.
5 milyar sterlin serveti olduğu iddia edilen Taylandlı iş adamı anısına Leicester City'nin King Power Stadı'nın yanına binlerce buket çiçek bırakıldı.
Leicester City 2015-16 sezonunda şampiyon olarak Vichai Srivaddhanaprabha yönetiminde tarih yazdı.
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