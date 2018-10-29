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Leicester City'nin Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig Kulübü Leicester City'nin sahibi ve başkanı Vichai Srivaddhanaprabha, cumartesi gecesi yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

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Helikopterde Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte bulunan toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Resmi açıklama pazar akşam saatlerinde geldi.

Şans eseri King Power Stadı'nın yakınındaki boş otoparka düşen helikoptere yanarken müdahale edilmişti.

5 milyar sterlin serveti olduğu iddia edilen Taylandlı iş adamı anısına Leicester City'nin King Power Stadı'nın yanına binlerce buket çiçek bırakıldı.

Leicester City 2015-16 sezonunda şampiyon olarak Vichai Srivaddhanaprabha yönetiminde tarih yazdı.

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