Leicester City'nin sahibini taşıyan helikopter düştü

İngiliz basınında yer alan haberlerde, karşılaşma bittikten sonra havalanan Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopterin kısa bir süre sonra stadın yanındaki otoparka düştüğü kaydedildi.

Güvenlik çemberine alınan olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, helikopterde kimlerin bulunduğuna dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Kulübü 2010 yılında satın alan Taylandlı Srivaddhanaprabha'nın 1-1 sona eren mücadeleyi izlediği basına yansıdı.

Başkent ekibi West Ham United'ın otobüsünün kazadan önce stattan ayrıldığı, bazı Leicester City futbolcularının ise kaza sırasında statta bulunduğu ifade edildi.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, maça ilk onbirde başlamış ve 80. dakikada yerini Shinji Okazaki'ye bırakmıştı.

Henüz Srivaddhanaprabha'nın veya herhangi birinin sağlık durumuyla ilgili bilgi geçilmedi.

Leicester efsanesi Gary Lineker, sosyal medya hesabından, "Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum" yazdı.

Leicester polisinden açıklama:

“King Power Stadı civarında yaşanan kazayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Acil servisler olay yerine sevk edilmiş durumda.”