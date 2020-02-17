Leicester dediler, Monaco dediler Vedat'ı bitirdiler

17 Şubat 2020 Pazartesi10:48 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:48

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'in başarılı formu, Avrupa kulüplerinin peşine düşmesine neden oldu. 4 kulüp, Trabzonspor deplasmanına gözlemcilerini göndererek Vedat Muriqi'i yakın takibe alırken, büyük düşüşü başladı.

Vedat Muriqi, sezonun ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye de taşıdı. Kosovalı forvet, Gaziantep ve Başakşehir ağlarını sarstı. 25 yaşındaki oyuncunun başarılı formu, bir kez daha Avrupa kulüplerinin peşine düşmesine neden oldu.

Leicester, Brighton, Monaco ve Frankfurt; Trabzonspor deplasmanına gözlemcilerini göndererek Vedat Muriqi'i yakın takibe aldı. Ancak o maçla birlikte Muriqi'in büyük düşüşü başladı. Kosovalı forvet, Trabzon, Alanya ve Ankaragücü maçlarında toplam 11 kez kaleyi yokladı, 2 isabet buldu, gol sevinci yaşayamadı.

(Takvim)