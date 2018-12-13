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Leigh Griffiths futbolculuk kariyerine ara verdi

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celtic'te forma giyen Leigh Griffiths, sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara verme kararı aldı.

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Teknik direktör Brendan Rodgers, 28 yaşındaki futbolcunun devam eden  mental sorunları nedeniyle yeşil sahalardan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Birkaç aydır futbolcusunun mental problemleriyle mücadele ettiğini  belirten Rodgers, "Griffiths, mükemmel birisi ancak futbol ve hayat, bu sıralar  onun için zorlu. Geri dönmesi için bütün profesyonel desteği vereceğiz."  ifadelerini kullandı.

Griffiths, ekim ayında İsrail ve Portekiz ile oynanan maçlar öncesinde  İskoçya Milli Takımı'ndan affını istemişti.

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