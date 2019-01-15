İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,445
  • 6,2245
  • 225.931
  • 92.808
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Leipzig Hakan Çalhanoğlu için 22 milyon euro verdi

Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu 22 milyon Euro bedelle Leipzig'e gönderiyor. Milan, Hakan Çalhanoğlu'ndan gelecek parayı Piatek transferinde kullanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu 22 milyon Euro bedelle Leipzig'e gönderiyor. Milan, Hakan Çalhanoğlu'ndan gelecek parayı Piatek transferinde kullanacak. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre,  Bundesliga ekibi Leipzig Hakan Çalhanoğlu için transfer teklifini 22 milyon Euro'ya yükseltti. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı ve transferin bitme noktasına geldiği ifade edildi.

Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun takımda kalmasını istediği Çalhanoğlu için teklifin yükseltimesi sonrası milli yıldızın ayrılığına izin vereceği ve Higuian'in Chelsea'ye transfer olması durumunda Milan'în Genoa'dan Krzysztof Piatek için girişimlere başlayacağı vurgulandı.

(Gunes)

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum"

'Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum'

"Rusya'yı ziyaret etmeye hazırım"

'Rusya'yı ziyaret etmeye hazırım'

"ABD’ye iş seyahatine gitmeyin"

'ABD’ye iş seyahatine gitmeyin'

Mevlana Müzesi'nin kubbesi yenileniyor

Mevlana Müzesi'nin kubbesi yenileniyor

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Ziyarete gitti, tutuklanıp aynı cezaevine konuldu

Ziyarete gitti, tutuklanıp aynı cezaevine konuldu
 

POPÜLER HABERLER

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA