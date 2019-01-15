Leipzig Hakan Çalhanoğlu için 22 milyon euro verdi
Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu 22 milyon Euro bedelle Leipzig'e gönderiyor. Milan, Hakan Çalhanoğlu'ndan gelecek parayı Piatek transferinde kullanacak.
Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu 22 milyon Euro bedelle Leipzig'e gönderiyor. Milan, Hakan Çalhanoğlu'ndan gelecek parayı Piatek transferinde kullanacak. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Bundesliga ekibi Leipzig Hakan Çalhanoğlu için transfer teklifini 22 milyon Euro'ya yükseltti. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı ve transferin bitme noktasına geldiği ifade edildi.
Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun takımda kalmasını istediği Çalhanoğlu için teklifin yükseltimesi sonrası milli yıldızın ayrılığına izin vereceği ve Higuian'in Chelsea'ye transfer olması durumunda Milan'în Genoa'dan Krzysztof Piatek için girişimlere başlayacağı vurgulandı.
(Gunes)
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