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Spor

Leipzig, seriyi Borussia Dortmund ile sürdürdü

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig, evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

6 Kasım 2021 Cumartesi 22:50 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 22:50
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Almanya Bundesliga'da 11. hafta mücadelesinde Jesse Marsch'ın takımı RB Leipzig ile Marco Rose'nin çalıştırdığı Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.

Red Bull Arena'da oynanan karşılşamada ev sahibi Leipzig, 2-1'lik skorla kazandı. Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Christopher Nkunku ile 68'de Yussuf Poulsen kaydetti. Dortmund'un tek golünü 52'de Marco Reus attı.

Alınan bu sonucun ardından Leipzig puanını 18 yaparken, 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Dortmund ise 27 puanda kaldı ve 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Ligin bir sonraki haftasında RB Leipzig, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Dortmund sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.

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