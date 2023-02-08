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Spor

Leipzig'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oldu

Belçika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Domenico Tedesco getirildi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Leipzig'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oldu
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Milli takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevi için 37 yaşındaki Tedesco ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Erzgebirge Aue, Schalke 04 ve Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco, son olarak Leipzig'de görev yaptı. Genç teknik direktör, geçen yıl Almanya Kupası zaferi yaşadığı Leipzig'den sezon başında ayrılmıştı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belçika Milli Takımı'nda 6 yıllık Roberto Martinez dönemi sona ermişti.

  • Domenico Tedesco
  • Belçika Milli Futbol Takımı
  • Roberto Martinez

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