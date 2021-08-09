Leipzig'den Sörloth kararı! İşte istediği bonservis

9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:03 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:03

Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth, Leipzig ile yol ayrımında.

Alman basınından Fussballtransfers.com'da yer alan haberde, Norveçli golcünün önümüzdeki sezon Leipzig forması giymeyebilir. Haberde forma şansının bulunmadığı iddia edilen 25 yaşındaki futbolcu için kırmızı beyazlıların 20 milyon euro istediği belirtildi.

KİRALIK TEKLİFLERİ REDDEDİYOR



Alman ekibi Eintracht Frankfurt, daha önce Sörloth için kiralama teklifinde bulunmuş ancak teklif Leipzig tarafından geri çevrilmişti. Alexander Sörloth, Almanya'daki ilk sezonunda yer aldığı 37 maçta 6 gol kaydetti.