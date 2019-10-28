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Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi, Fenerbahçe'ye önerildi

Leipzig’in 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi Fenerbahçe’ye önerildi.

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9 haftada 2 maç oynayıp 1 gol atan Saracchi geçen sene 13 milyon euro karşılığında kadroya dahil edilmişti. Futbolcu kiralık ayrılmak istiyor. Görüşmeler ise sürüyor.

(Akşam)

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