Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi, Fenerbahçe'ye önerildi
Leipzig’in 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi Fenerbahçe’ye önerildi.
9 haftada 2 maç oynayıp 1 gol atan Saracchi geçen sene 13 milyon euro karşılığında kadroya dahil edilmişti. Futbolcu kiralık ayrılmak istiyor. Görüşmeler ise sürüyor.
(Akşam)
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