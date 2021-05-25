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Spor

Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen Denizlispor'dan ayrılıyor

Denizlispor'da yaprak dökümü devam ediyor... Alacakları ödenmeyen Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

DHA25 Mayıs 2021 Salı 15:21 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 15:21
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Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen futbolculardan Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in takımdan ayrılma noktasında oldukları öğrenildi. Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da kadroda yaşanan yaprak dökümü son bulmuyor. Takımdaki 15 futbolcuyla yollarını ayıran ve kadrosunda 10 futbolcu kalan Ege ekibinde, 3 oyuncunun daha ayrılığın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Mali sorunlar yaşayan Denizlispor'da, Fabiano Leismaan, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu ve kulübe ihtarname gönderdiği belirtildi. Belirtilen süre içerisinde ödemelerin yapılmaması durumunda bu oyuncuların da sözleşmelerini feshedip gelen teklifleri değerlendirmeye alacakları ifade edildi. Kadrosunu büyük oranda kaybeden Denizlispor, yeni sezonda yeni bir takım kurmaya çalışacak.

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