Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılışmaçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken yeni transfer Mario Lemina çıktığı ilk maçta talihsizlik yaşadı.

Transferinden bu yana takımla çok az çalışma fırsatı bulan yıldız futbolcu, Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyuna devam edemedi ve yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Mide bulantısı geçirdiği için riske atılmak istenmeyen Lemina, maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Ufak bir mide rahatsızlığı geçirdim ancak sorun yok. Kimse tedirgin olmasın. Görev verildiği takdirde çarşamba günü sahada olacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Devler Ligi'nde Brugge deplasmanında 3 puan isterken, Terim'in elinde Jean Michael Seri seçeneği de bulunuyor.