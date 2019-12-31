Ajansspor 31.12.2019 16:24 - Güncelleme: 31.12.2019 16:24

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 26 yaşındaki oyuncusu Mario Lemina, Fransız basınına bir röportaj verdi. Gabonlu oyuncu, "Galatasaray'da bir aile olarak hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Kendisine sorulan soruları yanıtlayan Mario Lemina takımın durumunu değerlendirirken, "Sezon başında birçok yeni oyuncu takıma geldi. Kolektif olarak her şey iyi durumda değil. Puan tablosunda normalde olmamız gereken yerde değiliz. Ancak bunu düzeltecek silahlarımız bulunuyor ve ligin ikinci yarısında bunu deneyeceğiz. Galatasaray'da bir aile olarak hareket ediyoruz. Deneyimlemesi güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.







Kendi durumunu da değerlendiren Lemina, "Dürüst olmak gerekirse benim için her şey yolunda gidiyor. Takımda önemli bir konumum var ve yavaş yavaş momentum kazandığımı hissediyorum. Sahip olduğum normal seviyeye uzak durumda değilim." şeklinde konuştu.







"Neden Galatasaray'ı seçtin?" sorusunu da yanıtlayan Gabonlu oyuncu, "2-3 yıl önce de beni kadrolarına katmak istemişlerdi ancak sonrasında bir şeyler yolunda gitmedi ve bu gerçekleşmemişti. Fakat bu yaz bir daha beni takımlarında görmek istediklerini belirttiklerine düşündüm ki beni gerçekten istiyorlar." diyen Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın da kararını etkilediğini belirtti.







Taraftarlar hakkında da konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "İyi performans gösterince taraftarlar gerçekten seni çok seviyor. Premier Lig'de olan atmosferler burası farklı. Türkiye'deki taraftarlar gerçekten birer fanatikler. Bunu yaşamadan bilemiyorsun." dedi.





Galatasaray'dan ayrılacak mı?





Galatasaray'daki durumu ve hedefler hakkında da düşüncelerini söyleyen Lemina, "Southampton ile olan kontratımın bitmesine iki yıl var. Şu an için Galatasaray'da iyi durumdayım. Umarım sezon sonunda kulübün hedeflerini gerçekleştirebiliriz. Bundan sonrasını ise göreceğiz." şeklinde sözlerini bitirdi.

