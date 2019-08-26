Lemina olmazsa Beşiktaş'ın B planı Elneny

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı transferin bitimine kısa süre kala mutlaka bir forvet ve ön libero istiyor. Siyah-beyazlılarda Gary Medel ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Atiba Hutchinson'ın da yaşı ilerledi. Artık sakatlıklardan eskisi gibi çabuk dönemiyor.

Genç yıldız Dorukhan Toköz de bir süredir Avrupa devlerinin radarında.

İyi bir teklifle ayrılabilir. Alternatifsiz kalmak istemeyen Beşiktaş bu konudaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken ön libero pozisyonuna iki aday var: Mario Lemina ve Mohamed Elneny..

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği listenin ilk sırasında Southampton'dan Mario Lemina yer alıyor.

Müthiş dinamizmi ve tekniğiyle bilinen 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu için Kartal, İngiliz ekibine kiralama önerisi sundu. 2 sezon önce Juventus'tan 17.5 milyon euro'ya alınan Lemina'da en büyük tehlike Real Betis.

Bu sezon yüksek bonservis bedelleri ödeyen İspanyol temsilcisi, Borja, Lo Celso ve Fekir isimleri için adeta para saçtı. Betis, Kartal için bu transferde ciddi bir tehdit. Arsenal'li Elneny için de Londra kulübüyle temaslar sürüyor..

İKİSİ DE KİRALIK

Beşiktaş'ın talip olduğu Mario Lemina'nın bonservis bedeli 15 milyon euro. Kartal'ın Southampton'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunduğu kaydedildi. Arsenal'li Mohamed Elneny de 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeline sahip. Onun için de Londra ekibinin yöneticilerine "Bize kiralayın" önerisi yapıldı.

(Fotomaç)