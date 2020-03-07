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Spor

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! Lemina sürprizi

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığını atlatan Mario Lemina kamp kadrosunda yer aldı.

IHA07 Mart 2020 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 15:08

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Sivas’a giderek bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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