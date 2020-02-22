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Spor

Ve Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Lemina yok diye komple sistem değiştirdi

Lemina'nın yokluğunda 3'lü defans anlayışıyla derbiye çıkmaya hazırlanan Fatih Terim ilerde ise Adem Büyük'ü oynatacak.

StarSpor22 Şubat 2020 Cumartesi11:31 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:37

23 yıldır Kadıköy’de ezeli rakibini yenememesine rağmen Ülker Stadı’nda son iki deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray’da Fatih Terim’in 11’i hemen hemen belli oldu.

GALATASARAY 3'LÜ DEFANS ÇIKACAK

Mario Lemina’nın sakatlığı sebebiyle komple sistem değişikliğine gitmeye hazırlanan tecrübeli teknik adamın Belhanda’ya görev vereceği belirtilirken, Terim’in defans hattını ise Donk – Ahmet Çalık – Marcao üçlüsüyle kuracağı anlaşıldı. Orta sahayı kalabalık tutmak isteyen Galatasaray’ın Mariano – Belhanda – Seri – Ömer Bayram’la rakibini durdurmayı planlarken forvette ise son haftaların formda golcüsü Adem Büyük’ün oynayacağı kaydedildi.

İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısındaki 11’i;


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