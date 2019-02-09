Lens: Bu akşam çok güzel 2 gol attı, onun öz güvenini yükseltti bu

Bursaspor karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta, Jeremain Lens kısa bir değerlendirmede bulundu.

Lens aldıkları galibiyeti, kendi performansını ve Burak Yılmaz'ın performansını değerlendirdi.

İşte Lens'in maç sonundaki açıklamaları...

''İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her maç elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu akşam yükselen bir takım ruhu vardı. Bu da sahaya yansıdı ve galibiyeti aldık.''

''Yapmam gereki yapıyorum, elimden geleni yapıyorum. Şu an takım olarak iyi yoldayız. Ben de bu akşamı bir asistle tamamladım. Benim açımdan pozitif bir durum.''

''Burak umarım gollerine devam eder. Bu akşam çok güzel 2 gol attı, onun öz güvenini yükseltti bu. Taraftarımız çok güzel destek verdi, onlar devam ederlerse, biz ilk yarıdaki performansın çok daha iyisini gösteririz.''

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''Takım halinde iyi oynadık, Takım halinde iyi oynayınca benim performansım da yükseldi. Bu akşam çok güzel bir atmosfer vardı. Teknik direktörümüz agresfi oynamamızı istedi, biz de böyle oynadık.''

''Takım halinde yüksek bir enerji ortaya koyduk üçüncü golü atmak için. Ancak bu kadar yüksek tempoda oynayınca ister istemez fiziksel bir düşüş ortaya çıktı. İyi bir galibiyet elde ettik.''

''Burak Yılmaz için güzel bir akşam oldu. Bizim hayranı olduğumuz bir golcü, daha fazlasını da atabilirdi.''

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