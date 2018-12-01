Lens: Galatasaray'ın sakat cezalı oyuncuları var

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki 5. maçında Norveç’in Sarpsborg takımını rakip sahada 3-2 mağlup eden Beşiktaş’ta gözler derbiye çevrildi. Buz gibi bir havada ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı bir maçı almayı başaran Kartal, derbi öncesi taraftarı da umutlandırdı. Siyah-Beyazlılar’ın en çok beklenti içine girdiği isim ise Jeremain Lens… Türk futbol tarihine geçen maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Hollandalı, geri dönüşün perde arkasını ve Galatasaray maçı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

BİR AN ÖNCE TOPARLANACAĞIZ

DÖNÜŞ yolunda BJK TV’ye konuşan yıldız futbolcu, “Soyunma odasında hissettiğimiz garip bir duyguydu, daha iyi görünen bizdik ama mağlup girmiştik, karmaşık duygular yaşadık ama kazanabileceğimizi biliyorduk. İkinci yarıda hep birlikte mücadele ettik. Hem savunmada hem hücumda ve bu en önemlisi... Başardık. GS’nin sakat cezalı oyuncuları var, beklentiler çok yüksek, bir an önce toparlanacağız ve maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA YENİ YIL HEDİYESİ

DERBİNİN zor geçeceğini belirten Hollandalı, “Ankaragücü’nü 4-1 yendikten sonra hocamız bize ‘Derbiyi düşünmeyin. Önümüzde Norveç deplasmanı var. Önce bu maçı düşünün’ uyarısında bulundu. İlk sınavı atlattık. Şimdi daha zorlu bir sınav bizi bekliyor. Elimize, bir süredir üzdüğümüz taraftarımıza iyi bir yeni yıl hediyesi sunma şansı geçti. Bu şansı kaçırmak istemiyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları kazanmalıyız. Dediğim gibi, bütün gücümüzü kullanacağız” dedi.

(Gunes)