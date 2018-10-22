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Lens kulübeye, Q7 sahaya

Güneş, Göztepe maçında beklentilerin altında kalan Hollandalı kanat oyuncusunu Genk maçında kesip Quaresma’yı oynatacak.

  • StarSpor
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LİGDE yaşanan hüsranın ardından rotasını Avrupa Ligi’nde deplasmanda Genk ile oynanacak olan karşılaşmaya çeviren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kadro ile ilgili rötuşları yapıyor. Siyah-Beyazlı ekibin teknik patronunun Göztepe karşılaşmasında beklediği performansın altında kalan Jeremain Lens’i, Belçika ekibi ile oynanacak olan karşılaşmada yedek bırakacağı öğrenildi. Güneş, Lens’in yerine Ricardo Quaresma ile maça başlayacak. Lens ligde de cezalı olduğu için, Erzurum maçında da sağ kanatta görev Portekizli oyuncunun olacak. Güneş’in Pepe’nin sakatlığını da takip ettiği ve bu oyuncunun forma giyememesi durumunda yine Roco’yu ilk 11’de sahaya süreceği belirtildi.

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