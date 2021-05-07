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  • Lens-Lille maçına Burak Yılmaz damga vurdu! Fransa'da şampiyonluğa koşuyor
Spor

Lens-Lille maçına Burak Yılmaz damga vurdu! Fransa'da şampiyonluğa koşuyor

Fransa Ligue 1'in 36'ıncı haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille deplasmanda Lens ile karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Burak Yılmaz'ın iki golle damga vurduğu maçta Lille sahadan 3-0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:55 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:04
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Fransa Ligue 1'de bitime 3 hafta kala Lens deplasmanına çıkan lider Lille, milli yıldızımız Burak Yılmaz'ın iki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını maç fazlasıyla 79 yapan Lille, PSG ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Milli yıldızımız ilki penaltıdan olmak üzere 4. ve 40. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıda takımını 2-0 öne taşıdı. Kral, 40. dakikada ceza alanı dışından sol ayağıyla attığı golle herkesi de kendine hayran bıraktı. Burak Yılmaz'ın ardından 60. dakikada sahneye çıkan Jonathan David de maçın 3-0'lık skorunu belirledi. Lens'te Michelin, 29. ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Burak Yılmaz 2 gol attığı maçta 75 dakika sahada kalırken, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. Zeki Çelik de ilk 11'de başladığı maçta 75. dakikada kenara geldi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Takımının Lens'i konuk ettiği maçın ilk 45 dakikasına damga vuran Burak Yılmaz, attığı 2 golle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Özellikle attığı 2. golle maça damga vuran Burak Yılmaz, Türk futbolseverleri adeta mest etti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran yıldız golcü, trend topic listesinde zirveye çıktı.

10 YIL SONRA BİR İLK

Bu sezon Ligue 1'de 15 gol ve 5 asistlik performansa ulaşan Burak Yılmaz, Lille tarihine de adını altın harflerle kazıdı.

2010-11 sezonunda 28 gol katkısı bulunan Moussa Sow'un ardından Burak Yılmaz, Lille'de 1 sezonda en çok gol katkısı yapan oyuncu oldu.

Öte yandan formu her hafta yükselen Burak Yılmaz, son 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.

LILLE'İN KALAN MAÇLARI

St. Etienne

Angers (D)

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