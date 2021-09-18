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Spor

Lens-Lille maçında saha bir anda karıştı! Yaralılar var...

Fransa Ligue 1'de oynanan Lens-Lille derbisinde ev sahibi ekibin taraftarları sahaya indi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in de forma giydiği maç taraftarların sahaya inmesi nedeniyle durdu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 19:42 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:42
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Fransa Ligue 1'de karşı karşıya gelen Lens-Lille derbisinde tribünler karıştı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği maçta Lens taraftarları sahaya indi.

Lens ve Lille tribünlerinde yaşanan olayları güvenlik güçleri bastırmaya çalışırken yaralıların olduğu öğrenildi.

Polis müdahalesi sonrasında Lens taraftarları güçlükle sahadan çıkarılırken soyunma odasına giren takımlar sahaya çıkmadı.

Hakemlerin maçı tatil edebileceği belirtilirken yaralı taraftarları hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

22 Ağustos'ta Olympique de Marseille ile OGC Nice arasındaki maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar sonrası karşılaşma tatil edilmişti.

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