Fransa Ligue 1'de karşı karşıya gelen Lens-Lille derbisinde tribünler karıştı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği maçta Lens taraftarları sahaya indi.
Lens ve Lille tribünlerinde yaşanan olayları güvenlik güçleri bastırmaya çalışırken yaralıların olduğu öğrenildi.
Polis müdahalesi sonrasında Lens taraftarları güçlükle sahadan çıkarılırken soyunma odasına giren takımlar sahaya çıkmadı.
Hakemlerin maçı tatil edebileceği belirtilirken yaralı taraftarları hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
22 Ağustos'ta Olympique de Marseille ile OGC Nice arasındaki maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar sonrası karşılaşma tatil edilmişti.