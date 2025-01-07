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  • Lens transferi duyurdu! Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti
Spor

Lens transferi duyurdu! Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti

Lens, Marsilya'dan 30 yaşındaki kaleci Pau Lopez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Fransız temsilcisinin transfer açıklamasında Uğurcan Çakır detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 20:54 - Güncelleme:
Lens transferi duyurdu! Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, kalesini Pau Lopez ile güçlendirdi.

Lens, 30 yaşındaki file bekçisini Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Lopez, sezonun ilk yarısını da kiralık olarak İspanyol ekibi Girona'da geçirmişti. 30 yaşındaki file bekçisi, Girona'da sadece bir maçta sahaya çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR DETAYI

Lens, Pau Lopez transferini Squid Game temalı video ile duyurdu. Fransız temsilcisi, kaleci transferi için çıkan haberlere de gönderme yaparken Lens'in paylaştığı videoda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkat çekti.

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