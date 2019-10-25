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Lens ve Atiba 11’e Oğuzhan kulübeye

BEŞİKTAŞ, Avrupa Ligi’nde sahasında 2-1 kaybettiği Braga maçının ardından ara vermeden Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

  • Star Spor
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Siyah-Beyazlılar’da Portekiz ekibine karşı oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde pas, 5’e 2 idman, yarı sahada çift kale ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Diaby, N’Koudou ve Victor Ruiz antrenmana çıkmadı. Gökhan Gönül ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Avcı’nın derbide sağ bekte Gökhan’a sol bekte Rebocho’ya, orta alanda Atiba ve Elneny’ye, kanatlarda Lens ve Boyd’a ileride ise Ljajic ve Umut Nayir’e şans vermesi, Caner Erkin’i ise kulübeye çekmesi bekleniyor.

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