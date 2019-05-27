Lens’e “Kulüp bul” talimatı
Bu sezon bekleneni veremeyen Lens, yönetimin gözünden düştü.
- Star Spor
Yıllık 2.2 milyon euro kazanan ve 3 yıllık daha anlaşması bulunan Hollandalı futbolcunun bu sezon 28 maçta sadece 1 gol atıp, 6 asist yapması büyük tepki çekti. Kasımpaşa maçında grekesiz kırmızı kart görünce taraftarın da protesto ettiği Lens’e “Yeni sezonda kadroda düşünülmüyorsun. Kulüp bul” denildi.
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