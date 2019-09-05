Lens’ten kurtuluş reçetesi Katar&BAE
Quaresma’yı Kasımpaşa’ya satan Beşiktaş, Hollandalı kanat oyuncusunu da Arap ülkelerine gönderme planları yapıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Lens için transferin 1 ay daha açık olduğu BAE ve Katar’dan teklif bekliyor.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sistemine uymadıkları için bileti kesinlen oyuncularda sıra Jeremain Lens’e geldi. Ricardo Quaresma’yı Kasımpaşa’ya gönderen Siyah-Beyazlılar, transfer döneminde yollarını ayıramadığı Hollandalı kanat oyuncusunu da Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekiplerine vermeyi planlıyor. N’Koudou’dan sonra Diaby’nin de gelmesiyle kanatları yenilenen Kartal, Lens için transferin yaklaşık bir ay daha devam edeceği 2 Arap ülkesinde kulüp arıyor. Beşiktaş yıllık maliyeti 2.3 milyon euro olan Hollandalı futbolcu için satış ya da kiralama formülü üzerinde duruyor. Bu arada Jeremain Lens’in alacakları ödenmediği için kulübe ihtarname göndermeye hazırlandığı iddia edildi.
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