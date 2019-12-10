Lens’ten Surinam’a destek
SURİNAM asıllı Hollandalı futbolcu Lens’in ana vatanındaki futbolculara yardım ettiği açıklandı.
- Star Spor
Surinam Milli Takımı Teknik Direktörü Dean Corre, “Beşiktaşlı Lens, Ajax’lı Quincy Promes ve Liverpool’lu Georginio Wijnaldum gibi oyuncular Hollanda’da yaşayan Surinamlı gençlerin eğitim kampına maddi ve manevi katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.
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