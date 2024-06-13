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Spor

Leny Yoro için Liverpool-Manchester United yarışı

Premier Lig'in iki dev kulübü Manchester United ve Liverpool, Lille'in genç yıldızı Leny Yoro'nun transferi için karşı karşıya geldi.

13 Haziran 2024 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Leny Yoro için Liverpool-Manchester United yarışı
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Premier Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen Manchester United ve yeni sezona Arne Slot ile girmeye hazırlanan Liverpool dev transferde karşı karşıya geldi.

HEDEF 18'LİK GENÇ YILDIZ

David Ornstein'ın haberine göre Liverpool ve Manchester United, Lille forması giyen Leny Yoro için harekete geçti.

Haberin detaylarındad Real Madrid'in bu transferde hala favori olduğu ancak 2 İngiliz devinin de 18 yaşındaki Fransız stoper için devreye girdiği söylendi.

Ayrıca Lille'nin bu transfer için 80 milyon euroluk bir beklenstisi olduğu da iddia edildi.

44 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 44 resmi maça çıkan Leny Yoro bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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