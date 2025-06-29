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Spor

Leny Yoro'nun Real Madrid pişmanlığı

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in yerine Manchester United'ı tercih eden Fransız stoper Leny Yoro pişmanlık yaşıyor.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Leny Yoro'nun Real Madrid pişmanlığı
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Fransız stoperin İngiltere macerası beklentilerin altında kalırken, Real Madrid'i seçmediği için pişman olduğu öğrenildi.

Manchester United forması giyen genç stoper Leny Yoro, yaz transfer döneminde Real Madrid'in teklifini reddederek kariyerinde büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Defensa Central'in haberine göre, Yoro, İngiliz devinin cazip maddi teklifini kabul ettiği için pişmanlık yaşıyor.

19 yaşındaki Fransız stoper, Lille altyapısından yetişerek kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelmişti.

2024 yazında Manchester United, genç savunmacıyı bonuslarla birlikte 58.9 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak Yoro'nun ilk sezonu sakatlıklarla gölgelendi ve beklentilerin altında kaldı. Erik ten Hag ve Ruben Amorim dönemlerinde toplam 33 maça çıkan Yoro, yalnızca bir gol ve bir asistle sezonu tamamladı.

İspanyol kaynaklar, Yoro'nun geçen yaz Real Madrid'in ilgisine rağmen Manchester United'ı tercih etmesinin ardından şimdi kararından dolayı büyük pişmanlık yaşadığını belirtiyor. Haberde, "En kötüsü, Madrid'i reddetmiş olmanın ciddi bir hata olduğu duygusu. Fransız stoper bu kararından dolayı pişmanlık duyuyor" ifadeleri yer aldı.

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