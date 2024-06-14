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Spor

Leny Yoro'nun tercihi Real Madrid

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve devleri peşinden koşturan Leny Yoro'nun tercihi Real Madrid.

14 Haziran 2024 Cuma 10:01 - Güncelleme:
Leny Yoro'nun tercihi Real Madrid
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Lille'in genç stoperi Leny Yoro, Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Real Madrid'in kadrosunda katmak istediği Yoro'yla İngiltere Premier Lig'den Manchester United ve Liverpool da ilgileniyor.

Athletic'te yer alan haberde Real Madrid'in transferde bir adım önde olduğu ancak Manchester United ve Liverpool'un transfer için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Yoro'nun Lille'le kontratını yenilemesinin beklenmediği kaydedildi.

AYRILIĞA İZİN

Lille'in başkanı Olivier Letang, dün yaptığı açıklamada Leny Yoro ve Jonathan David'in transferine izin vereceklerini söyledi.

Leny Yoro için Lille'in 100 milyon euronun üzerinde bir talepte bulunduğu, Real Madrid'in ise daha düşük bir ücret karşılığında transferi tamamlamak istediği ifade edildi.

LENY YORO'NUN LILLE'DEKİ PERFORMANSI

Lille'in altyapısından yetişen Leny Yoro, 2022'de A takıma yükseldi.

Geride kalan sezonda 44 maçta süre alan 18 yaşındaki stoper 3 gol kaydetti.

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