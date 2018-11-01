Leo Beenhakker: Cocu’nun esas problemi, kendi futbol düşüncesini farklı bir bölgede ısrarla kullanmaya çalışması oldu

Hollanda futbolunun önemli teknik direktörlerinden Leo Beenhakker, Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’de gönderilmesini yorumladı. Hollanda basınına konuşan Beenhakker, Cocu’nun kalitesinden şüphe etmediğini ancak farklı bir ülkede farklı davranması gerektiğini söyledi.

Efsane teknik adam, “Phillip Cocu’nun esas problemi, kendi futbol düşüncesini farklı bir bölgede ısrarla kullanmaya çalışması oldu. Teknik direktörler, farklı ülkelerde, farklı kültürlerde ve farklı çevrelerde daha başka yöntemler ve tarzlar belirlemelidir. Cocu’nun teknik direktörlük kalitesinden şüphe etmiyorum. Ancak kendini farklı bir kültüre nasıl adapte etmesi gerektiğini bilmeli” dedi.

Cocu’ya kendi kariyerinden örnekler veren Beenhakker, “Ben de 1986’da Real Madrid’deki ilk bir haftamda yardımcım Vincete Del Bosque ile çalıştım ve bu adaptasyonu Del Bosque ile sağladım. Futbol bana göre yüzde futbol yönetimi yüzde 50 de insan yönetimi” diye konuştu.

Futbolda direkt iletişimin de önemine değinen Hollandalı antrenör, “Ben aslında futbolcularıma aynı mesajları gönderirim, hepsine aynı sözleri iletirim. Ancak farklı ülkelerde bu farklı çevrilebilir ve bu durum kolay değil” yorumunu yaptı.

(Skorer)