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Spor

Leo Dubois: Bizim hedefimiz her zaman kazanmak

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da Leo Dubois, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2023 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Leo Dubois: Bizim hedefimiz her zaman kazanmak
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Galatasaray'ın genç yıldızı Leo Dubois, Giresunspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Leo Dubois yaptığı Giresunspor'u 4-0 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, "Atak gelişirken, atağın içinde kendimi buldum. Gol atabileceğimi hissettim. Sol kanattayım, top sağ ayağıma geldi. Şutu çektim ve gol oldu. Fransa'da ilk profesyonel attığım golü bana hatırlattı." dedi.

Fransız oyuncu ayrıca, "Çok kolay değildi. Uzun top oynayacaklarını tahmin ediyorduk. Zemin de zordu. İkinci gol bizi rahatlattı. Bizim hedefimiz her zaman kazanmak. Bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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