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Spor

Leo Dubois, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Leo Dubois, İstanbul'a geldi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:56 - Güncelleme:
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Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Leo Dubois İstanbul'a geldi.

Dubois, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.

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