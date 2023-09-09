Leo Dubois Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Fredrik Midtsjö'yü 3 milyon Euro'ya Pendikspor'a satarak bütçede önemli bir yer açan Galatasaray, Leo Dubois'yı da İstanbul ekibine gönderiyor. Hem yabancı kontenjanında azalmaya gitmek isteyen hem de Finansal Fair Play konusunda dengeyi korumaya çalışan sarı kırmızılılar, Fransız sağ bekin Pendik'e imza atması konusunda anlaşmaya vardı.

Cim Bom bu transferden hem bonservis bedeli kazanacak hem de tecrübeli oyuncunun maaş yükünden kurtulmuş olacak. Sağ bek rotasyonunda altyapıdan yetişen ve Okan Buruk'un gözüne giren Ali Turap'ın kullanılması düşünülüyor.