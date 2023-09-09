İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2023 Cumartesi / 24 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leo Dubois Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Spor

Leo Dubois Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Yabancı kontenjanında azalmaya gitmek isteyen Galatasaray, Fransız sağ beki Leo Dubois'nın transferi için Pendikspor'la anlaşma sağladı.

9 Eylül 2023 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Leo Dubois Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
ABONE OL

Fredrik Midtsjö'yü 3 milyon Euro'ya Pendikspor'a satarak bütçede önemli bir yer açan Galatasaray, Leo Dubois'yı da İstanbul ekibine gönderiyor. Hem yabancı kontenjanında azalmaya gitmek isteyen hem de Finansal Fair Play konusunda dengeyi korumaya çalışan sarı kırmızılılar, Fransız sağ bekin Pendik'e imza atması konusunda anlaşmaya vardı.

Cim Bom bu transferden hem bonservis bedeli kazanacak hem de tecrübeli oyuncunun maaş yükünden kurtulmuş olacak. Sağ bek rotasyonunda altyapıdan yetişen ve Okan Buruk'un gözüne giren Ali Turap'ın kullanılması düşünülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.