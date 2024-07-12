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Spor

Leo Dubois için karar zamanı!

Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois için Okan Buruk kararını verdi. Deneyimli teknik adam, hem sağ bek hem de sol bek pozisyonunda oynayabilen oyuncuyu takımda tutmayı planlıyor.

12 Temmuz 2024 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Leo Dubois için karar zamanı!
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Galatasaray'da geçen sezon Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Fransız yıldızı yeni sezonda takımda tutmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, sağ beke yeni bir takviye yapmak istiyor. Orta saha içinde arayışlarına devam eden Galatasaray'da yapılacak transferlerin ardından Dubois'in geleceği belli olacak.

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 12 yabancı oyuncu kuralı da Dubois'in geleceğinde etkili olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, LASK ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Biz lige başlarken kadroda 12 yabancı için kararlar vereceğiz. Bu sene 12'ye düştü. 2 sene önce 14+3'tü. Bizim bu oyuncularla uzun yıllar kontratlarımız var ama bu düşüşler bizleri zorluyor. Bunun için plan yapıyoruz." diye konuşmuştu.

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