Leo Schwehlen Göztepe'den ayrıldı

18 Haziran 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:14

Göztepe, Leo Schwechlen'in sözleşmesini tek taraflık olarak feshettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Leo Schwechlen kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu Mart, Nisan, Mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Süreci yakından takip eden kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Schwechlen bu sezon 6 lig, 6 kupa maçı olmak üzere toplam 12 müsabakada Göztepe forması giymişti.