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Leon Bailey, Jamaika Milli Takımı'nı tercih etti

Bundesliga ekibi Leverkusen'in genç yıldızı Leon Bailey, Milli Takım tercihini yaptı.

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Bundesliga takımlarından Leverkusen'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 21 yaşındaki forvet oyuncusu Leon Bailey, Milli Takım için tercihini yaptı.

Almanya ve İngiltere Milli Takım'larında oynama şansı olan Bailey, doğduğu yer olan Jamaika için oynamak istediğini açıkladı.

Bailey, Jamaika'nın Bonaire ile oynayacağı maçta süre alması halinde kariyerinde ilk kez Milli Takım forması giyecek.

(Sporx)

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