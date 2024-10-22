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Spor

Leonardo Bonucci'ye İtalya U20 takımında görev

Fenerbahçe'deki kısa süreli macerasının ardından futbolculuk kariyerine son veren Leonardo Bonucci'nin yeni görevi belli oldu.

22 Ekim 2024 Salı 21:34 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci'ye İtalya U20 takımında görev
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma giyen ve sezonun sona ermesiyle futbolu bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni adresi belli oldu.

Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nın teknik heyetine katıldı. 37 yaşındaki antrenör, teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını yapacak.

Leonardo Bonucci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakma kararını çok önceden almıştım. Zaten aklımda 37 yaşında kariyerimi noktalama düşüncesi vardı ve bu kararı kendim aldım. En iyi kararları kendinizle barışık olduğunuzda alırsınız. Ben de öyle yaptım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim. Şimdi benim için yeni bir dönem başlıyor. Kariyerimi antrenör olma yönünde ilerletmek için çalışmalar yapacağım." demişti.

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