Monaco, Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında Cuma günü Lyon ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi teknik direktör Leonardo Jardim ve futbolculardan Benny Henrichs kameraların karşısına geçti.

Jardim, Galatasaray transfer listesindeki bir numaralı isim olan Radamel Falcao için açıklamalarda bulundu.

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Falcao, %200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım."