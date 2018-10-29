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Leonardo Jardim'e 9 milyon euro'luk teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Leonardo Jardim'e 9 milyon Euro'luk teklif yapıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik adam Leonardo Jardim'in Katar Milli Takımı'ndan büyük bir teklif aldığı öne sürüldü.

France Football'da yer alan habere göre; daha önce Zinedine Zidane'a teklif yaptığı ancak reddedildiği belirtilen Katar Futbol Federasyonu'nun Jardim'in menajerleriyle masaya oturduğu belirtildi. Katar'dan Jardim'e net 9 milyon Euro'luk bir maaş önerdiği ancak Portekizli antrenörün kulüp takımı çalıştırmak istediği kaydedildi.

Leonardo Jardim'in menajerinin Milan ve Newcastle ile masaya oturduğu ve bu kulüplerden haber beklediği, olmazsa Katar'dan gelen teklife geri dönüş yapacağı yazıldı.

Katar Futbol Federasyonu'nun 2022 Dünya Kupası'nda takımın başında marka bir teknik adam istediği ve Jardim'in istedikleri bir isim olduğu ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİNDEN KÜME DÜŞME HATTINA

Monaco'da Kylian Mbappe, Anthony Martial, Fabinho, Thomas Lemar, Benjamin Mendy gibi önemli yetenekleri yıldız haline getiren Leonardo Jardim, Fransa Ligue 1'i kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynatmıştı. Bu sezon Monaco'yu küme düşme hattına indirince görevden alınmıştı.

(Sporx)

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