Leonardo'dan Messi ve Mbappe açıklaması

9 Ekim 2021 Cumartesi 20:45 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 20:45

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe'nin sözleşme durumuyla ilgili konuşurken Real Madrid'e büyük tepki gösterdi. Leonardo ayrıca planlarını da anlattı.

"NEDEN BİZE SALDIRIYORLAR?"

PSG'de çalışmayı seviyorum. Birçoğu PSG'nin harcadağı para ile ilgili konuşuyor. PSG, başka hiçbir kulüpten fazla para harcamıyor ve başkalarının bizden daha çok borcu var. La Liga bize niye saldırıyor? Biz UEFA ve Ligue 1'e gerekeni söylüyoruz.

"BUNUN CEZASI OLMALI"

Madrid cephesi inkar ediyor ancak uzun süredir Mbappe'yi bonservissiz almak için çalışma yapıyorlar. 2 yıldır Mbappe ile ilgili açıklamalar yapıyorlar. Bunun cezası olmalı.

"SAYGISIZCA BİR PLAN"

Mbappe konusunda Real Madrid saygısızlık yapıyor. O sıradan bir oyuncu değil, dünyanın en iyilerinden biri. Teknik direktör, yönetim, Real Madrid oyuncuları... Hepsi Mbappe ile ilgili konuşuyor. Bence bu bir plan ve saygısızca bir plan.

"KYLIAN BİR ELMAS"

Bizim hedefimiz Mbappe'nin sözleşmesini uzatmak, bu konuda hiçbir değişiklik yok. Kylian bir elmas, PSG için çok uygun. PSG'nin geleceğini hiçbir an Mbappe'siz planlamadık.

"AÇIKLAMA SONRASINDA GÖRÜŞTÜK"

Messi, Barcelona'da kalmak istiyordu. Biz, Barcelona Messi'nin ayrılacağını açıkladıktan sonra görüşmelere başladık. Messi, Mbappe ve Neymar üçlüsü, harika bir birliktelik yaratıyor. Bunu çok seviyorum.

"RESMİ VEDA SONRASI GÖRÜŞTÜK"

Donnarumma ile sözleşmesi bitmeden temasa geçmedik. Resmi olarak bonservisini eline aldıktan sonra görüştük, Maldini'nin veda açıklaması sonrasında temasa geçtik.

"HAKIMI'YE İHTİYAÇ VARDI"

Bonservisi elinde olan oyuncuları aldık. Bu oyuncuların maaşları daha önceden de yüksekti, bazılarınınkiler de düşük. Bonservis verdiğimiz tek oyuncu Hakimi çünkü sağ bek ihtiyacımız vardı.