Lepizig'den 3 yıldız Galatasaray'a teklif edildi

TM Dijital Haber Merkezi 23.12.2019 15:46 - Güncelleme: 23.12.2019 15:46

2017’de Bruma’nın transferinde önemli rol oynayan ve Portekizli yıldızı 12,5 milyon Euro karşılığında Alman kulübüne satan Ahmet Bulut’un iyi ilişkiler kurduğu Leipzig’den 3 futbolcuyu sarı kırmızılı yönetime önerdiği ortaya çıktı.

Ocak ayında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray’a Candido – Ilsanker ve Cunha gibi yıldız futbolcuları teklif eden Leipzig’in Fatih Terim’in vereceği kararı beklediği öğrenilirken, Bundes Liga ekibinin Saracchi dışında bu 3 oyuncuyu da göndermeye hazır olduğu belirtildi.

Sol stoper oynama yeteneğine sahip olan 18 yaşındaki Luan Candido Palmeiras’tan 8 milyon Euro karşılığında transfer edilirken, Brezilyalı futbolcunun daha fazla tecrübe yaşaması için Galatasaray’a teklif edildiği anlaşıldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Avusturyalı orta saha oyuncusu Stefan Ilsanker’in Ocak ayında gidişine müsaade edilirken, Timo Werner – Poulsen – Schick gibi yıldızların arkasında kalan Cunha’nın da yine Galatasaray’a önerildiği ifade edildi. Bu sezon 13 maçta görev alan 20 yaşındaki Cunha sadece 1 asist yapabildi.