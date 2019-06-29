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L'Equipe: Galatasaray, Jimmy Durmaz 3 yıllık sözleşme imzalayacak

L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.

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Transferde gaza basan ve kampa yetiştirmek için pazarlıklarını sonlandırmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan bir transfer haberi daha geldi.
 
L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.
 
Toulouse taraftarlarının aklından çıkmadığı belirtilen ve biten sözleşmesinin ardından istediği takımlarla görüşebileceği kaydedilen Türk asıllı İsveç Milli oyuncunun Galatasaray'a gitmek istediği vurgulandı.
 
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
 
Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep eden Jimmy Durmaz'a Galatasaray'ın yaptığı son teklif ise 1,5 milyon euro olmuş ve sonrasında görüşmeler askıya alınmıştı.
 
SÜPER LİG'İ ÇOK İYİ TANIYOR
 
Oyuncu geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Durmaz, Süper Lig'i tanıyan bir isim. Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse'da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkası oynadı.  (Sporx)

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