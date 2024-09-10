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Spor

Haberler pek de iyi değil! Galatasaray'da Zalewski ve Ebimbe çıkmazı

Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattıktan sonra Nijeryalı golcüye göre sistem kurmak isteyen ve bu doğrultuda takviyeler yapmak isteyen Galatasaray için hiç de iyi haberler yok. Sarı kırmızılıların kapısını çaldığı Nicola Zalewski ve Eric Junior Dina Ebimbe kariyerlerine Avrupa'da devam etmek istiyor. İşte detaylar...

Akşam10 Eylül 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
Haberler pek de iyi değil! Galatasaray'da Zalewski ve Ebimbe çıkmazı
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Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak dünyanın ilgisini üzerine çeken Galatasaray, Nijeryalı süper yıldıza uygun bir sistem kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. 25 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız golcü ve Mauro Icardi'yi bir arada oynatmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, taktiksel dizilimini 3-5- 2'ye döndürmeye hazırlanıyor. Bu amaçla kadrosunun özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Roma'da oynayan 22'lik Polonyalı kanat Nicola Zalewski ve 23'lük Fransız orta saha Eric Junior Dina Ebimbe ile ilgilendiği haberleri, iç ve dış basında yer aldı.

ROMA'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Ancak yurt dışından gelen haberler Galatasaray için pek de iyi değil... İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Nicolo Zalewski, kulübü Roma'dan ayrılmak istemiyor. Serie A'yı kariyer gelişimi ve piyasa değeri için daha kuvvetli gören 22 yaşındaki başarılı oyuncu, kariyerine başkent ekibinde devam etmek istiyor. Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre ise Junior Dina Ebimbe'de de durum pek farklı değil... Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki orta saha, bir sonraki durağının Türkiye olması konusunda isteksiz ve Cim-Bom'un yaptığı ilk teklifi reddetti...

CASEMİRO DA İKNA OLMADI

Osimhen transferinin ardından orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray, kısa süre önce de Casemiro tarafından reddedilmişti. İngiliz devi Manchester United'dan haftalık 375 bin Sterlin kazanan Brezilyalı orta saha, sarı kırmızılılar dahil Avrupa ve Suudi Arabistan'dan gelen tüm teklifleri reddetmişti. Cim-Bom'un, orta saha arayışlarını İngiltere, İtalya veya Fransa üçgeninden herhangi bir takımdan yapması bekleniyor. Buruk'un aradığı profilin, orta sahada bloklar arası bağlantıyı kurabilecek ve pas oyununa katkı sağlayacak bir oyuncu olduğu biliniyor...

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