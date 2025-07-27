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Spor

Leroy Sane: Çok başarılı olacağız

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, Strasbourg maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dünya yıldızı futbolcu, 'İnancım şu ki çok başarılı olacağız. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz ve hep mutlu olacağız' dedi.

Haber Merkezi27 Temmuz 2025 Pazar 01:11 - Güncelleme:
Leroy Sane: Çok başarılı olacağız
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Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, Strasbourg maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dünya yıldızı futbolcu, "İnancım şu ki çok başarılı olacağız. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz ve hep mutlu olacağız" dedi.

Taraftarın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Alman yıldız, "Bayern Münih'te oynadığımda burada çok iyi atmosfer vardı. Bu maçta da öyle oldu. Buraya gelirken çok heyecanlı ve mutluydum. Taraftarımıza minnettarım. Geldiğim ilk günden bu yana bana büyük yakınlık gösteriyorlar. Çok sıcakkanlı davranıyorlar. Bunun bugünle sınırlı kalmayacağını bildiğim için çok mutluyum. Bana bunu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Maç boyunca sadece mutluluk hissettim." şeklinde konuştu.

"ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Takım olarak çok başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını ifade eden Sane, "Bugün oynayacağım için, dakika alacağımı öğrendikten sonra çok mutlu oldum. Dakikalarımın artması, daha çok oynamam, taraftarın daha coşkulu olması... Bunlar beni çok heyecanlandırıyor ve motive ediyor. İnancım şu ki çok başarılı olacağız. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz ve hep mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

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