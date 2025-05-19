Leroy Sane için Bayern Münih'te son yakın

Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane, bu yaz takımdan ayrılabilir.

BAYERN VE SANE'NİN KARARLARI

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, Leroy Sane'ye sunduğu teklifi yükseltmeyi düşünmüyor. Bayern'den gelen teklifi bu teklifi kabul etmeyen Sane ve menajeri Pini Zahavi'nin de taleplerini düşürmesi beklenmiyor.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ

Bu gelişmelerin ardından Bayern Münih yönetiminin Sane'nin durumunda bir değişiklik olmayacağını ve Alman yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını düşündüğü öne sürüldü.

BAYERN'DEN AÇIKLAMA

Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Leroy Sane, bu teklifimizi kabul etmek istemediğini söyledi. Aramızda bir sorun yok. Teklifimiz hala geçerli. Onu takımda tutmak istediğimizi söyledik. Bana göre Leroy, takımda kalmak istiyor. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TEKLİF VE BEKLENTİ

Bayern Münih, 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme için 10 milyon euro maaş ve 5.5 milyon euro bonus teklif etti. Başlangıçta bu teklife sıcak bakan Alman yıldız ise menajerini değiştirmesinin ardından bu teklifi geri çevirdi. Sane, Bayern Münih'ten yıllık 12 milyon euro, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret talep etti. Bayern Münih ise Sane'nin bu talebine sıcak bakmadı.

GALATASARAY VE ARSENAL

Leroy Sane, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Sane ile İngiltere'den de Arsenal ilgileniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 45 maçta süre bulan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.