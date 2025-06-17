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Spor

Leroy Sane ile telefonda ne konuştu? Mesut Özil'den beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile yaptığı görüşme hakkında ilk kez konuştu. Merak edilen konuşma hakkında Mesut Özil, 'Türkiye'ye transfer olmadan önce telefonda görüştük. Medyada ben Galatasaray'a yönlendirmişim gibi yazıldı ama daha çok Türkiye'yi sordu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 14:43 - Güncelleme:
Leroy Sane ile telefonda ne konuştu? Mesut Özil'den beklenen açıklama geldi
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Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini Bayern Münih'ten Leroy Sane ile yaptı. Sarı-kırmızılılar deneyimli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mesut Özil'in transfer için Sane ile görüştüğü ve Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu iddia edilmişti.

Mesut Özil, transferle ilgili çıkan bu iddialara ilk kez yanıt verdi. Özil açıklamasında, "Büyük isimler Türkiye'ye geliyor, burada futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz Avrupa'da başarılı olur. Leroy Sane için de ayrıca çok mutluyum, Türkiye'ye geldiği için. Çünkü benim gibi Gelsenkirchen'de doğma büyüme. O da Schalke'den çıkış yaptı." dedi.

Konuya ilişkin Mesut Özil ayrıca, "Türkiye'ye transfer olmadan önce konuştuk telefonda. Medyada ben Galatasaray'a yönlendirmişim gibi yazıldı ama daha çok Türkiye'yi sordu. İstanbul'daki hayatı ve güvenli mi diye sordu. Bunları konuştuk. Çok güzel ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var, gelirsen çok mutlu oluruz dedim. Başarılar diliyorum ona da." ifadelerini kullandı.

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