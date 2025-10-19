İSTANBUL 18°C / 10°C
Spor

Leroy Sane: İlkay büyük bir oyuncu

Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2025 Pazar 00:17
Leroy Sane: İlkay büyük bir oyuncu
Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ ARADA OKAN HOCAMIZLA İYİ ÇALIŞTIK"

Sane, iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayarak şu ifade ederek, "Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada Okan Hocamızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık." dedi.

TARAFTARLAR İÇİN AÇIKLAMA

Taraftarın desteğine dikkat çeken Alman yıldız, "Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Takım arkadaşı İlkay Gündoğan hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Sane, "İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onunla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum." dedi.

